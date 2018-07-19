Отдельной программы поддержки операторов речного туризма в РТ не разрабатывается

В сохранении и развитии отрасли путешествий по воде татарстанским операторам пока придется рассчитывать только на себя.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Татарстанским операторам речного туризма на поддержку со стороны республики сейчас надеяться не стоит. Программы по этому направлению пока не разрабатываются. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сегодня сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

В ответ на вопрос журналиста о том, будет ли регион оказывать помощь немногочисленным операторам речного туризма, заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ ответила: «Готова уточнить вопрос у соответствующих министерств и ведомств. На сегодняшний момент мы не говорим о том, что разрабатывается какая-то отдельная специальная программа по этому направлению».

После вынужденной, из-за поломки, отмены круиза теплохода «Очарованный странник», принадлежащего компании «Волжские путешествия», на плаву остались всего три судна, принадлежащих татарстанским компаниям. «Волжские путешествия» находятся в предбанкротном состоянии, а отрасль в целом переживает далеко не лучшие времена.