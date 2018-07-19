14-летний парень пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны сотрудников организации.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Следком возбудил уголовное дело после попытки суицида в Казанском реабилитационном центре, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жительница Москвы обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что в августе минувшего года в реабилитационном центре ООО «Символ жизни» в Казани ее 14-летний сын пытался покончить с собой. Женщина отправила ребенка в центр на полтора года, однако там он пробыл всего месяц. Мальчик рассказал, что сотрудники организации регулярно над ним издевались, что и подтолкнуло парня на этот поступок.

По итогам доследственной проверки возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Правоохранители изъяли из учреждения документы, которые указывают на возможные нарушения. Следователи опросили подростка, его мать и персонал центра, а также провели медосвидетельствование всех несовершеннолетних, находившихся в медцентре.