По данным следствия, 14-летний парень пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны сотрудников организации.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ). СК проверяет информацию об издевательствах над подростком в реабилитационном центре Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Жительница Москвы обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что в августе минувшего года в реабилитационном центре ООО «Символ жизни» в Казани ее 14-летний сын пытался покончить с собой.

Женщина отправила ребенка в центр на полтора года, однако там он пробыл всего месяц. Мальчик рассказал, что сотрудники организации регулярно над ним издевались, что и подтолкнуло парня на этот поступок.

По данному факту проводится проверка.