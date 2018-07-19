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Татар-информ

19 июля 2018, 13:50

Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

Обсуждается введение карантина по птичьему гриппу в пяти районах РТ

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Фото: Рамиль Гали

Особо патогенный грипп птиц выявлен в Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском, Апастовском и Камско-Устьинском районах Татарстана.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Руководство Татарстана не исключает, что в пяти районах республики придется ввести карантинные мероприятия по противодействию распространения особо патогенного гриппа птиц. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства региона сообщила заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«17 июля при лабораторных исследованиях были выявлен вирус особо патогенного гриппа птиц. Речь идет о Дрожжановском районе (село Шеланга), Кайбицком районе (село Ульянково), Тетюшском районе, двух очагах в Апастовском районе и одном – в Камско-Устьинском районе», – проинформировала Галимова.

Комплекс необходимых работ по локализации выявленных очагов заболевания на известных территориях проведен. Трупы погибших птиц сожжены, уничтожено все имеющееся в проблемных ЛПХ поголовье – около 350 голов восприимчивой к заболеванию птицы.

«Главы районов провели экстренное совещание. В других районах предполагается провести обход подворий, чтобы провести консультации с теми, кто держит птицу. Что же касается введения особых мер, Президентом Татарстана дано задание, чтобы управление (Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ – прим. Т-и) все необходимые меры принимало. Он сам очень жестко контролирует этот вопрос. Выставлено пять постов на границе с Чувашской Республикой», – рассказала спикер.

«Ситуация прорабатывается, и, исходя из анализа, не исключается, что на конкретных территориях будут приняты карантинные меры. Вопрос находится на стадии обсуждения», –добавила официальный представитель Казанского Кремля.

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