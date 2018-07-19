Госдума в первом чтении поддержала повышение пенсионного возраста

Срок приема поправок к законопроекту продлен до 24 сентября.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, сообщает РИА Новости.

Поддержка законопроекта в первом чтении уточняет базисные нормы.

Поправки к проекту о повышении пенсионного возраста будут приниматься до 24 сентября, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал изменения в пенсионное законодательство.