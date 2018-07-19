Нацмузей РТ отреставрирует 9 предметов из экспозиций по Тукаю и Камалу за 3,8 млн рублей

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Национальный музей Республики Татарстан объявил тендер на реставрацию 9 экспонатов из своих фондов. Стартовая сумма контракта составляет 3 млн 839,7 тыс. рублей.
Предметы необходимо восстановить до 31 декабря этого года. Как пояснила ИА «Татар-информ» заместитель генерального директора по учету и хранению музейных предметов Лилия Саттарова, в перечне требующих помощи реставраторов объекты будущих экспозиций в обновляемом Литературном музее Габдуллы Тукая, ремонт здания которого завершился этой весной, и мемориальном музее-квартире Шарифа Камала.
Посетители увидят обновленными деревянный обеденный стол, пристенное зеркало начала ХХ века, круглые настенные часы, деревянное кресло конца XIX – начала XX века, книгу «Коран», диван из мемориальной квартиры Шарифа Камала.
В музее также будет представлена картина «Тукай в Кырлае» 1972 года Файзрахмана Аминова с самой большой страховой стоимостью среди всех требующих поновления предметов – 800 тыс. рублей. Кроме того, реставраторам предстоит восстановить первоначальный облик мемориального рояля Шарифа Камала AND THORESEN S.PETERBURG, застрахованного на 500 тыс. рублей, и камзол родной сестры отца Тукая Газизы Забировой, у которой он жил после смерти родителей. Костюм выполнен из позумента, шёлка и тафты, а сумма его страховой оценки составляет 250 тыс. рублей.
«Есть особо ценные предметы, к которым нужен специфический допуск. Мы сами не по всем материалам не можем вести реставрацию, поэтому приглашаем сторонние организации», – пояснила Лилия Саттарова.
В конце июня, к слову, в коллекцию музея Тукая переданы створка металлических ставен, детали водостоков, скоба и другие предметы из здания гостиницы «Амур» на Московской, 70, где прошли последние дни жизни поэта.
Музеи Габдуллы Тукая и Шарифа Камала являются филиалами Национального музея РТ.
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