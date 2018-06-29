Музей Тукая в Казани пополнился экспонатами из привечавшей в последние дни жизни поэта гостиницы

Находки были сделаны во время реставрации объекта культурного наследия на Московской, 70.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Створку металлических ставен, детали водостоков, скобу и другие предметы из здания гостиницы «Амур» на Московской, 70 предстоит изучить специалистам Национального музея РТ как объекты, которые могли быть свидетелями последних дней Тукая. Об этом «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь компании ASG Светлана Бородина.

Инвестор занимается реставрацией здания в статусе объекта культурного наследия РТ, переданного компании мэрией в числе 26 по проекту «500 дней». Сегодня во дворе исторической гостиницы найденные предметы были переданы сотрудникам музея Тукая, входящего в структуру Национального музея РТ. В первую очередь, чтобы установить мемориальную связь, предстоит определить их возраст.

Гостиница «Амур» – одно из немногих зданий в Казани, о которых доподлинно известно, что в них бывал Габдулла Тукай. Он разместился здесь, сменив сырую и холодную комнату в номерах «Булгар» (перекресток современных улиц Татарстан и Московская) и проживал в одном из номеров с середины декабря 1912 года до 26 февраля 1913-го. Отсюда тяжело больного поэта доставили в больницу, где он и умер 15 апреля.

По словам генерального подрядчика восстановительных работ Ирека Хайруллина, переданные только сегодня музейщикам предметы вследствие многочисленных перестроек здания долгое время оставались под толщей грунта и строительного мусора.

Как пояснила заведующая Литературным музеем Габдуллы Тукая Гузель Тухватова, все, что имеет отношение к жизни и творчеству поэта, крайне важно. Особенно ценными являются предметы, ставшие свидетелями пребывания поэта в гостинице «Амур».

За всю свою жизнь Тукай так и не заимел собственного жилья, ютился в дешевых номерах гостиниц, поэтому музейщики подобные поиски предметов времени поэта ведут постоянно. Главная задача – установить номер гостиницы, в последние дни ставший пристанищем для лирика.

К слову, одновременно с Тукаем в гостинице «Амур» в 11 номере жил другой татарский классик Фатих Амирхан, писатели дружили. Из воспоминаний Амирхана понятно, что номера их находились по соседству. По предположениям Гузель Тухватовой, поэт жил в номере 9.

Сегодня же Ирек Хайруллин вдруг увидел в стене гостиницы половину клейменого кирпича с инициалами «П. Ж.». Сейчас подобные кирпичные клейма стали предметом коллекционирования, а прежде являлись рекламой и логотипом продукции.

Как пояснила архитектор-реставратор Альбина Хайруллина, клеймо «П. Ж.» – это символика завода архитектора Петра Жуковского (ему и его старшему брату писывают авторство проекта окружного дома умалишенных на Сеченова, дом 6).

Кроме того, книговед, специалист по татарской детской литературе Айслу Абдулхакова нашла фрагмент поливного изразца, декорировавшего некогда печи в богатых номерах.

Литературный музей Габдуллы Тукая и компания ASG намерены продолжить сотрудничество, чтобы восстановить как можно больше стертых эпизодов из жизни Тукая.

