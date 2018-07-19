Минобороны опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты «Авангард»

Отделение боевого блока и его активное маневрирование воссозданы с помощью анимации.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ опубликовала на своей странице в Facebook’е видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты «Авангард».

Выезд комплекса на стартовую позицию, подготовка к запуску и сам пуск продемонстрированы в начале и середине видеоролика. Отделение боевого блока «Авангард» от ракеты-носителя и его активное маневрирование во время полета воссозданы с помощью анимации.

В сообщении военного ведомства отмечается, что разработка «Авангарда» завершена и начинается его серийное производство. Официально тактико-технические характеристики ракетного комплекса не раскрывались, но известно, что его максимальная скорость превышает скорость звука в 20 раз, отмечает РИА Новости.

О новых разработках отечественного военно-промышленного комплекса Президент РФ Владимир Путин рассказал в своем послании Федеральному Собранию 1 марта этого года. Позднее он анонсировал скорое поступление «Авангарда» на вооружение российской армии.