Путин: Армия получит комплекс «Авангард» в ближайшее время

Новый ракетный комплекс кратно повысит возможности российской армии.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На вооружение российской армии в ближайшее время поступит ракетный комплекс «Авангард». Он кратно повысит возможности военных, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает портал RT.

«В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности „Авангард“ и через год — „Сармат“», — заявил глава страны.

При этом он добавил, что новейший авиационный комплекс «Кинжал» уже поставлен на опытное боевое дежурство российской армии.

О новых разработках в отечественном вооружении Путин рассказал во время послания Федеральному Собранию 1 марта этого года.