Режиссер «Осанны» рассказал, почему духовник Мерзликина был против участия актера в съемках

Рекомендуем
Фото: пресс-служба киностудии Алексея Барыкина
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Духовный наставник популярного российского актера Андрея Мерзликина, сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Осанна» о жизни великой княгини Елизаветы Федоровны, изначально не давал своего согласия на его съемки в кинокартине. Об этом на премьерном показе фильма в казанском кинотеатре «Синема 5» ТЦ «Парк Хаус» рассказал режиссер «Осанны» Алексей Барыкин.
Сомнения духовника были вызваны тем, что в документальном фильме Мерзликину была отведена роль «темного» рассказчика, который освещал самые трагические моменты жизни канонизированной Русской православной церковью великой княгини. Образ актера в изначальном варианте сценария оказался слишком негативным, а потому благословения артист сначала не получил.
«Сама тема очень трудная, ее было трудно даже просто запустить, мы начинали сразу после скандала с "Матильдой", поэтому настолько было много напряжения внутри. Всем нужны были гарантии, что мы сделаем это достойно, что мы не подставим и не представим в черном свете этих людей. В том числе и актеры – нам было очень трудно с ними договариваться, – объяснил Барыкин. – С Илзе Лиепой несколько раз у нас срывались съемки, потому что ей казалось, что мы сделаем не так, как она это чувствует. Мерзликин – рассказчик "темный", он рассказывает негативную историю. Его духовник сказал: "Я тебя не благословляю эту роль играть, потому что ты там слишком плохой"».
Лишь после длительных переговоров с духовным наставником артиста и правок в сценарии Андрей Мерзликин получил благословение на участие в проекте казанского режиссера.
О наставлениях режиссеру митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, переговорах с «Первым каналом» и реакции первых зрителей на документальный фильм «Осанна» читайте в обзоре ИА «Татар-информ».
Следующая новость
Отец девочки обратился за помощью с сотрудниками ГИБДД, когда дочка потеряла сознание в автомобиле.
Нижнешитцинское сельское поселение победило в конкурсе «Село XXI века».
Кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане в сегменте МСБ по итогам первого полугодия 2018 года достиг 33 миллиардов рублей.
Возобновлению строительства после двухлетнего простоя посодействовала Общественная палата РТ.
Все желающие смогут измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать электрокардиограмму, рассчитать индекс массы тела и многое другое.
Конфликт 49-летнего жителя Автограда с группой подростков произошел во вторник вечером возле дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту.
Премьерный показ документального фильма с Александром Михайловым, Илзе Лиепой и Андреем Мерзликиным прошел в Казани.
Реабилитационный центр проводит курсы для незрячих и слабовидящих, глухих, больных ДЦП, колясочников и опорников, людей с синдромом Дауна.
От удара «Ладу» 10-й модели выбросило с трассы в кювет.
Стоимость строительства храма удалось уменьшить за счет использования новых материалов.
Церковь Сергия Радонежского была одной из первых построек Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря.
Фотографии и видеозаписи с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.
О маленьком хулигане сообщили очевидцы происшествия.
В Казани состоялась премьера документального фильма о жизни сестры последней русской императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны.
На этом участке дороги будут проводить ремонтные работы.
Земельные участки выделялись компании без проведения аукционов и без надлежащего информирования населения.
Премьера документальной ленты с Андреем Мерзликиным и Илзе Лиепой собрала аншлаги сразу в двух кинозалах.
Погибший мальчик был родом из Мензелинска.
Президент Татарстана проведет заседание Республиканского оргкомитета «Россия 2018».
В 2018 году не проводился и чемпионат РТ среди взрослых спортсменов.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе