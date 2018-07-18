Режиссер «Осанны» рассказал, почему духовник Мерзликина был против участия актера в съемках

Премьерный показ документального фильма с Александром Михайловым, Илзе Лиепой и Андреем Мерзликиным прошел в Казани.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Духовный наставник популярного российского актера Андрея Мерзликина, сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Осанна» о жизни великой княгини Елизаветы Федоровны, изначально не давал своего согласия на его съемки в кинокартине. Об этом на премьерном показе фильма в казанском кинотеатре «Синема 5» ТЦ «Парк Хаус» рассказал режиссер «Осанны» Алексей Барыкин.

Сомнения духовника были вызваны тем, что в документальном фильме Мерзликину была отведена роль «темного» рассказчика, который освещал самые трагические моменты жизни канонизированной Русской православной церковью великой княгини. Образ актера в изначальном варианте сценария оказался слишком негативным, а потому благословения артист сначала не получил.

«Сама тема очень трудная, ее было трудно даже просто запустить, мы начинали сразу после скандала с "Матильдой", поэтому настолько было много напряжения внутри. Всем нужны были гарантии, что мы сделаем это достойно, что мы не подставим и не представим в черном свете этих людей. В том числе и актеры – нам было очень трудно с ними договариваться, – объяснил Барыкин. – С Илзе Лиепой несколько раз у нас срывались съемки, потому что ей казалось, что мы сделаем не так, как она это чувствует. Мерзликин – рассказчик "темный", он рассказывает негативную историю. Его духовник сказал: "Я тебя не благословляю эту роль играть, потому что ты там слишком плохой"».

Лишь после длительных переговоров с духовным наставником артиста и правок в сценарии Андрей Мерзликин получил благословение на участие в проекте казанского режиссера.

О наставлениях режиссеру митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, переговорах с «Первым каналом» и реакции первых зрителей на документальный фильм «Осанна» читайте в обзоре ИА «Татар-информ».