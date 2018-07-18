Премьера документальной ленты с Андреем Мерзликиным и Илзе Лиепой собрала аншлаги сразу в двух кинозалах.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). 18 июля, в день столетия со дня убийства великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, в Казани состоялась премьера документального фильма «Осанна» о жизни сестры последней русской императрицы. В течение года съемки полноформатной телевизионной ленты (хронометражем 52 минуты – прим. Т-и) проходили в Иерусалиме, немецких Дармштадте и Висбадене, Казани, Москве, Екатеринбурге и месте трагической смерти Елизаветы – Алапаевске.

Фильм о главном благотворителе царской семьи снимали с благословения владыки Феофана на деньги мецената

Фильм известного казанского режиссера-документалиста Алексея Барыкина был снят на деньги мецената Андрея Колмакова, с которым Барыкин сотрудничает в течение последних лет, человека скромного и непубличного. В 2012 году была представлена картина о Казанской иконе Пресвятой Богородицы «Заступница» с Дмитрием Дюжевым в главной роли, снятая Барыкиным также при поддержке Колмакова. Сам благотворитель от комментариев старался воздерживаться и всячески избегал внимания телекамер.

Режиссер давно и плотно сотрудничает с Казанской епархией, и нынешняя работа Барыкина начиналась с благословения митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Поскольку показ был бесплатным и открытым для всех желающих, один зал не смог вместить собравшихся зрителей. Для особых гостей решено было открыть второй зал и провести два параллельных показа. На первых рядах расположились председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров, руководитель Казанского Русского драматического театра имени В. Качалова Александр Славутский и ведущая актриса театра Светлана Романова, глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Владыка Феофан также почтил премьеру своим присутствием.

«Никогда я не слышал в адрес Елизаветы Федоровны никаких упреков даже от самых злых языков, потому что вся ее жизнь была воплощением доброты. Ее жизнь была поистине служением. Трудно в наше время представить высокопоставленное лицо уровня великой княгини, ходившее по не очень благоприятным местам, отыскивающее больных и голодных, и не только опосредованно, но и своими руками, своим добрым словом, сердцем помогающее и сеющее добро вокруг себя. Тайны Божии неисповедимы, – отметил митрополит. – Казалось бы, она должна была еще при жизни получить высокое признание. Ее любили при жизни, но Бог по-иному призывает людей. Кончина ее была тяжелой и мученической. Сегодня мы знакомимся не столько с жизнью, сколько с крестным путем великой княгини. Я хотел бы поблагодарить создателей фильма, я помню, как они очень настойчиво, а иногда даже более чем настойчиво, дергали меня за рукав: "Владыка, благословите". Я понял, что надо».

«Когда я смотрю этот фильм, я вижу одни недостатки»: Отрицание «Матильды» Учителя и уговоры духовника Мерзликина

Документальная лента выстроена на трех рассказчиках: «светлого» – прославленного актера Александра Михайлова, «темного» – не менее популярного артиста Андрея Мерзликина и «чувственного» – российской балерины и драматической актрисы Илзе Лиепы. Каждый из них посвящает зрителя в события жизни Елизаветы – радостные, печальные или трагические. По словам режиссера, сценарий был написан именно под этот актерский состав исходя из образов и энергетики артистов. Актеры согласились войти в проект «Осанна» за очень скромные деньги – примерный гонорар одного съемочного дня в Москве, между тем в реальности съемки эпизодов с их участием занимали около четырех-пяти дней.

«Сама тема очень трудная, ее было трудно даже просто запустить, мы начинали сразу после скандала с "Матильдой", поэтому настолько было много напряжения внутри. Всем нужны были гарантии, что мы сделаем это достойно, что мы не подставим и не представим в черном свете этих людей. В том числе и актеры – нам было очень трудно с ними договариваться. С Илзе Лиепой несколько раз у нас срывались съемки, потому что ей казалось, что мы сделаем не так, как она это чувствует. Мерзликин – рассказчик "темный", он рассказывает негативную историю. Его духовник сказал: "Я тебя не благословляю эту роль играть, потому что ты там слишком плохой". Мы разговаривали с его духовником, пришли к общему мнению, изменили несколько слов в тексте, в конце он сказал: "Ладно, я согласен, но пусть в конце он скажет "аминь"". Я согласился, пусть последнее слово в фильме будет "Аминь" от Андрея», – рассказал режиссер.

По словам Алексея Барыкина, весь процесс работы над «Осанной» был очень волнующим. Тема царской семьи, судьба последних Романовых в целом и история Елизаветы Федоровны в частности до сих пор остаются болезненными темами для части россиян. На примере той же «Матильды» можно наблюдать, как самая малейшая невнимательность или пренебрежение к истории могут спровоцировать серьезное возмущение.

«Когда я смотрю этот фильм, я вижу одни недостатки: "Ну что это такое, здесь недоделали, там недокрасили". Мои ощущения от этого фильма – большая ответственность, – подчеркивает Барыкин. – За некоторые темы очень опасно браться: сделаешь что-то не так, и… Тут все-таки с Господом Богом имеешь дело. Лучше не прогневить Его тем, что ты сделаешь это недостойно, переврешь, переиграешь, как тебе чудится. Здесь с каждым словом, с каждым кадром чувствуешь, что ты идешь по грани».

Около полугода занял у режиссера процесс изучения архивных материалов, документов и книг, свидетельств, сохранившихся в Елизаветинско-Сергиевскоем просветительском обществе в Москве и некоторых других научных фондах России. Рассказы о жизни княгини Елизаветы в киноленте Барыкина перебиваются кадрами исторической хроники.

«Исторические кадры, использованные нами, были собраны из разных архивов, в первую очередь это Российский архив кинофотодокументов Красногорска. Есть некоторые кадры, которые мы взяли из Казанской студии кинохроники. С этими кадрами мы свободны по правам, потому что они уже находятся в общественном достоянии из-за срока давности, другое дело, что их крайне трудно найти. Изначально мы собрали множество книг: часть из Марфо-Мариинской обители, из Алапаевска. Книги там хранятся в единственном экземпляре, их нельзя взять ни в одной библиотеке, я сидел ночами, фотографировал страницы на телефон, а потом уже читал. У меня до сих пор сохранились эти снимки», – поделился подробностями работы над лентой Алексей Барыкин.

Картину «Осанна» можно считать «семейным» проектом: отец режиссера Александр Барыкин заведовал технической частью подготовки съемочных площадок, а художественным оформлением фильма занималась мать Алексея Барыкина – Марина Барыкина, которая детально прорабатывала костюмы и декорации. Специально для постановочных кадров в кинопавильоне Казанского государственного института культуры были построены исторические интерьеры с подлинным реквизитом минувшего века, пошиты костюмы по эскизам русского художника Михаила Нестерова. Практически вся остальная команда проекта – это студенты Казанского института культуры.

История внучки королевы Виктории, заживо погребенной в угольной шахте

Княгиня Елизавета Федоровна действительно еще при жизни заслужила любовь и всеобщее почитание как благотворитель и общественный деятель, не жалевший сил и денег для нужд народа, в то время как ее собственная жизнь до последнего дня была наполнена трагическими событиями. Елизавета была внучкой английской королевы Виктории, она родилась в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского 1 ноября 1864 года. Будущая русская княжна рано потеряла мать – герцогиня Алиса, как и сестра Елизаветы Мария, скончались от дифтерии, едва ей исполнилось 14 лет. В возрасте 20 лет принцесса вышла замуж за сына Александра II – великого князя Сергея Александровича. По свидетельствам современников, это был брак по любви, ведь до момента свадьбы красавица отвергла множество женихов.

Переехав в Россию, Елизавета быстро овладела русским языком и разговаривала на нем практически без акцента, освоилась и стала изучать обычаи новой страны. Несмотря на внимание и уважение к русской культуре, лютеранка Елизавета приняла православие лишь спустя семь лет после вступления в брак. Однако, судя по различным историческим данным, это был осознанный и серьезный выбор княгини, который, к слову, немало расстроил ее отца.

«Я все время думала, читала и молила Бога указать мне правильный путь и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином», – писала Елизавета Федоровна своему отцу в 1891 году.

4 февраля 1905 года муж Елизаветы Сергей Александрович погиб так же, как и его отец, император Александр II, – его разорвало взрывом самодельной бомбы, брошенной в карету террористом-эсером Иваном Каляевым. Революционеры давно охотились на московского генерал-губернатора, однако затея их удалась только спустя месяц после ухода князя с поста. Супруга прибыла к месту трагедии уже через несколько минут после взрыва, больше недели в радиусе квартала местные жители собирали останки князя и части кареты. К большому удивлению современников, через некоторое время княгиня посетила Каляева в тюрьме, сказала ему о прощении и подарила Евангелие. Более того, через некоторое время Елизавета подала Николаю II прошение о помиловании Каляева, но, несмотря на это, он был повешен в июне того же года.

После гибели мужа великая княгиня отказалась от светской жизни. Продав большую часть имущества, она основала Марфа-Мариинскую обитель милосердия, в которой оказывалась медицинская, психологическая и бытовая помощь всем нуждающимся. Для обучения сестер обители приглашались лучшие московские врачи, здесь ухаживали за тяжелобольными людьми, работали приют, социальная аптека, больница, школа и библиотека. В годы Первой мировой войны в обители принимали раненых солдат и оказывали помощь их семьям. Даже после свержения царя и прихода к власти большевиков Елизавета не покинула Россию и продолжила работу в обители.

В начале мая 1918 года княгиня была арестована чекистами и выслана из Москвы, Елизавету держали под стражей сначала в Перми, затем в Екатеринбурге, а после перевезли в Алапаевск. Через день после расстрела царской семьи великую княгиню Елизавету вместе с несколькими другими представителями династии Романовых сбросили в 60-метровую шахту недалеко от города. По свидетельствам современников, жертвы большевиков были сброшены живыми и умерли мучительной смертью от полученных ранений и голода. В 1992 году Русская православная церковь причислила Елизавету и сопровождавшую ее до последнего дня сестру обители инокиню Варвару к лику святых.

«Я думаю, что такие фильмы являются предостерегающими и призывающими. Предостерегающими нас от той беды, к которой может привести безумие непонятной жажды. Чего только и куда только? Мы видим результат. Государственная машина почти век стирала из памяти народной, исторической и научной правду. Но это невозможно сделать – правду убить нельзя, можно убить тело, а правда остается, потому что свидетельство истины не может быть убито», – сказал после просмотра владыка Феофан.

Елизавета Федоровна – покровительница Казанской иконы Божией Матери

Казанский режиссер в своем фильме не мог оставить без внимания визиты княгини в Казань. По различным данным, она посещала город три или четыре раза. В эпилоге «Осанны» Алексей Барыкин как раз и рассказал историю строительства, гибели и возрождения места паломничества православных христиан. Одно из самых заметных посещений города Елизаветой случилось летом 1910 года. Тогда великая княгиня дала свое согласие на покровительство и помощь в строительстве храма-часовни на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Елизавета лично согласовывала и утверждала проекты сооружений, а также приглашала специалистов и архитекторов для консультации. Весной 1913 года храм был завершен и освящен в присутствии княгини. Не прошло и двадцати лет, как он был разрушен. На бывшей территории храма советские власти возвели табачную фабрику, а на месте алтаря разместили общественную уборную. Лишь в 2016 году начались раскопки на месте явления казанской святыни и возрождение собора, которое предполагается полностью завершить к 2019 году.

Отказ от трансляции на «России 1» и возможные переговоры с «Первым каналом»

Премьера, приуроченная к столетию со дня убийства царской семьи, состоялась сразу в нескольких городах России: одновременно с показом в казанском кинотеатре «Синема 5» ТЦ «Парк Хаус» показы прошли в Екатеринбурге и Алапаевске. Позднее должна состояться презентация картины и в Москве. Фильм будет транслироваться по нескольку раз на телеканалах «Спас» и ТНВ, договоренности об этом у режиссера уже заключены. В ближайшее время в митрополию будет передан первый тираж дисков с проектом «Осанна», их можно будет приобрести в Казанском Богородицком монастыре.

«Скорее всего, мы его (фильм – прим. Т-и) очень скоро выложим в открытый доступ в Интернет, это принципиальная позиция, этот фильм создавался не для того, чтобы на нем зарабатывать, а для того, чтобы как можно большее количество людей могло его бесплатно посмотреть и познакомиться с личностью Елизаветы Федоровны. Это была изначальная позиция мецената Андрея Колмакова. У нас была возможность продать его на "Россию-1", одна эта продажа окупила бы все вопросы. Но если продаешь на "Россию-1", они покупают исключительные права – и все. Конечно, деньги бы заработали, но мы предпочли другой вариант», – подчеркнул Барыкин.

Он рассказал, что у «Первого канала» был «потенциальный интерес» к фильму, но одновременно с «Осанной» канал снимал собственную документальную картину о жизни Елизаветы Федоровны.

«Он сейчас, кстати, шел ночью в эфире "Первого канала". Я его не видел, но мне сказали, что у нас лучше, но я не видел, поэтому утверждать не буду, просто передаю чужие слова, – уточнил режиссер. – Насколько я понял, там публицистика, "говорящие головы", интервью. Мы же не используем интервью, а у них больше на них работа построена».

Увидит ли массовый зритель казанскую документальную ленту Алексея Барыкина, пока не ясно. После премьерного показа митрополит Феофан публично пообещал «приложить все усилия», чтобы центральные российские телеканалы согласились транслировать фильм. Владыка также поблагодарил всю съемочную группу «Осанны».