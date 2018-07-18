Василь Шайхразиев дал мастер-класс участникам IT Biler Forum

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Билярский форум информационных технологий, стартовавший вчера в Алексеевском районе, посетил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, пишет газета «Заря».
В рамках визита Шайхразиев ознакомился с концепцией развития территории Святого Билярского ключа и встретился с талантливыми ребятами в лагере «Сэлэт».
Ребята представили Шайхразиеву свои проекты, рассказали о планах на будущее. Затронув тему лидерства, он отметил, что лидера отличают решительность, воля и умение принимать верное решение в сложных ситуациях.
Также Василь Шайхразиев посетил несколько тематических зон и пообщался с молодыми сэлэтовцами на темы истории, архитектуры, it-технологий. Во время знакомства с Билярским форумом Шайхразиев вышел в прямой эфир на Татар радиосы.
Закончился визит общением с сэлэтовцами в самом большом шатре образовательного форума. Участники лагеря задали вопросы Василю Шайхразиеву, а он поделился своим опытом работы в статусе руководителя.
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