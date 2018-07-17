В Алексеевском районе РТ стартовал форум информационных технологий

IT Biler Forum 18 июля планирует посетить Президент РТ Рустам Минниханов.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Алексеевском районе Татарстана на территории Билярского заповедника стартовал IT Biler Forum, посвященный информационным технологиям, сообщают организаторы мероприятия.

Работа форума продлится с 16 по 21 июля. В рамках данной смены пройдут профильные мастерские и образовательные площадки, посвященные инструментам эффективного поиска и обработки информации, реализации инновационных продуктов и развития искусственного интеллекта. Именитые эксперты в области IT откроют дискуссионные площадки и погрузят участников форума в увлекательный мир открытий.

Участниками форума являются школьники из Татарстана и России, стран ближнего и дальнего зарубежья – всего 1200 человек. Организационный комитет включает 300 человек; спикеры, эксперты, гости, представители СМИ – это еще 500 человек.

Хедлайнерами форума станут директор по аудиту PwC Михаил Носов, консультант в российском офисе Accenture Strategy Михаил Хмелик, руководитель проекта inruonline.com, исследователь и продюсер деловых событий актуальных форматов, организатор серии конференций TEDx Screen reader support enabled Александра Бобрецова и другие.

IT Biler Forum 18 июля планирует посетить Президент Татарстана Рустам Минниханов.