Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов прокомментировал ЧП в Челнах

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(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов в Instagram прокомментировал ЧП в Набережных Челнах.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 17 июля в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые грызли семечки на придомовой территории. Произошла драка, в ходе которой мужчина скончался.
Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов уделил происшествию особое внимание. На своей странице в Instagram он написал пост, вместо фотографии для которого использовал написанную черным шрифтом на белом фоне надпись «ЧП в Челнах».
В комментариях министр написал: «ЧП в Челнах — свидетельство того, что, к сожалению, в обществе есть проблемы, которые незаметны, пока не выливаются в кризисы. Это касается и работы с молодежью. Розовых очков у нас нет. Есть понимание, что помимо „шариков-фонариков“, с которыми привыкли связывать молодежную политику, задача нового министерства — работать системно со всей молодежью, в том числе и с субкультурами. И с теми, кто ходит не на организованные мероприятия, а „в подъезд покурить“».
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