Фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах отменен из-за вспышки птичьего гриппа

Фестиваль отменен в целях предотвращения распространения вируса.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Яичный фестиваль «Скорлупино», который должен был состояться 21 июля в селе Пестрецы, отменен из-за вспышки птичьего гриппа в республике. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Пестречинского района.



Фестиваль отменен в целях предотвращения распространения вируса. Оргкомитет «Скорлупино» принес свои извинения и попросил с пониманием отнестись к ситуации.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в пяти районах Татарстана выявлен вирус птичьего гриппа. Очаги инфекции обнаружены в Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском, Апастовском, Камско-Устьинском районах республики.