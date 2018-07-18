Фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах отменен из-за вспышки птичьего гриппа

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Яичный фестиваль «Скорлупино», который должен был состояться 21 июля в селе Пестрецы, отменен из-за вспышки птичьего гриппа в республике. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Пестречинского района.
Фестиваль отменен в целях предотвращения распространения вируса. Оргкомитет «Скорлупино» принес свои извинения и попросил с пониманием отнестись к ситуации.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в пяти районах Татарстана выявлен вирус птичьего гриппа. Очаги инфекции обнаружены в Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском, Апастовском, Камско-Устьинском районах республики.
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Фотографии потопа разместили очевидцы на страницах в соцсетях.
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