Киев запросил у США разъяснения о переговорах Путина и Трампа по Донбассу

Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть информацию о новых способах урегулирования ситуации, если она не подтвердится.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Украина запросила разъяснения у Вашингтона в связи с переговорами российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа о вероятных новых идеях по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть эту информацию, если она не подтвердится.

Встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По результатам встречи российский лидер сообщил журналистам, что договорился с американским коллегой о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины, говорится в сообщении агентства.