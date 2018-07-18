В «Нафтогазе» сообщили о готовности обсудить мировое соглашение с «Газпромом»

Переговоры о мировом соглашении с российской компанией не должны мешать переговорам по новому контракту, заявил Андрей Кобелев.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). «Нафтогаз» согласен рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по судебным спорам, если это не помешает переговорам по новому контракту. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу украинской компании Андрея Кобелева.

Он отметил, что в компании не готовы «это делать в трехстороннем формате», давая возможность говорить, что «мы о чем-то договариваемся», пока будет готовится плацдарм для «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» планирует продолжать принудительное взыскание долга «Газпрома».