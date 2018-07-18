В «Нафтогазе» сообщили о готовности обсудить мировое соглашение с «Газпромом»

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). «Нафтогаз» согласен рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по судебным спорам, если это не помешает переговорам по новому контракту. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу украинской компании Андрея Кобелева.
Он отметил, что в компании не готовы «это делать в трехстороннем формате», давая возможность говорить, что «мы о чем-то договариваемся», пока будет готовится плацдарм для «Северного потока — 2».
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» планирует продолжать принудительное взыскание долга «Газпрома».
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