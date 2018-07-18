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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Украинский «Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание долга «Газпрома» в размере 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщает RT со ссылкой на коммерческого директора компании Юрия Витренко.
Кроме того, компания начинает новый процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018 — 2019 годах на 11,6 млрд долларов.
В феврале этого года Стокгольмский арбитражный суд вынес окончательные решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал российский холдинг заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов за недопоставку газа по транзиту с учетом подтвержденного ранее судом долга украинской компании в 2 млрд долларов.
Российская компания обжаловала эти решения и инициировала процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» через суд. Тогда украинская сторона заявила о начале принудительного взыскания средств по решению суда через арест активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин исключил возможность внесудебного урегулирования спора между компаниями. Министр отметил необходимость «следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву».
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