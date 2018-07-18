В Германии позитивно оценили итоги переговоров Путина и Трампа

Зайберт назвал позитивными результатами встречи то, что «сейчас есть намерение начать диалог о контроле над вооружениями».

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Германии позитивно оценили результаты саммита Президента России Владимира Путина и его и американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и киберугрозой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

В Германии убеждены, что диалог — лучшее средство для формирования решений, заявил он во время брифинга.

Зайберт назвал позитивными результатами то, что «сейчас есть намерение начать диалог о контроле над вооружениями» и намерение в дальнейшем более тесно сотрудничать по теме кибербезопасности и борьбе с терроризмом.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным в Хельсинки принесет большие результаты.