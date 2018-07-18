Трамп рассказал об ожидаемых результатах от встречи с Путиным

Трамп заявил, что он поладил с Путиным, и это доставило неудобство многим ненавистникам, которые надеялись увидеть «боксерский поединок».

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с Президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки принесет большие результаты. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Трамп отметил, что они с Путиным обсудили много важных вопросов и смогли поладить, что доставило неудобство многим ненавистникам, которые надеялись увидеть «боксерский поединок».

«Впереди большие результаты!» — добавил американский лидер.

Саммит НАТО в Брюсселе стал триумфом, однако в долгосрочной перспективе встреча с Президентом России может принести больший успех, заключил Трамп.

Встреча лидеров двух стран состоялась в Хельсинки 16 июля.