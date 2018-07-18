Шамовская больница откроется после реставрации под названием Kazan Palace

Ориентировочным сроком презентации приспособленной под люкс-отель некогда городской общенародной больницы назван сентябрь 2018 года.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). После завершения всех работ по реставрации и современному приспособлению объект культурного наследия РТ Шамовская больница получит название Kazan Palace. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель директора компании ООО «Полистройкапитал», инвестирующей проект, Булат Хайруллин.

Собеседник агентства также предположил, что ориентировочным сроком открытия переоборудованного под люкс-отель здания может стать середина сентября. К слову, ранее инвестор заявлял о намерении презентовать переоборудованный в отель памятник архитектуры к ЧМ-2018.

Исторически построено и полностью оснащено для больничных нужд здание было в 1910 году на деньги крупного хлебопромышленника Якова Шамова. Сам купец до открытия лечебницы не дожил. Однако проект здания был выполнен в форме буквы «Ш», подчеркивая причастность Шамова к ее строительству. К слову, построил он больницу, откупаясь от наказания за нечестную поставку хлеба для армии, в которой был уличен.

Аварийным и не соответствующим современным нормам медицинских учреждений здание было признано еще 10 лет назад – в 2008 году. Тогда же из него съехала располагавшаяся в нем больница. В 2012 году малайзийская компания Aliran Adaman заявила о намерении за два года преобразовать историческое здание в пятизвездочную гостиницу, но уже в 2013-м руководство Татарстана отказало инвестору – предложенный проект предполагал значительную надстройку исторического объекта несколькими этажами из стекла. В 2014 году заговорили об организации в здании многопрофильной коммерческой клиники. А зимой 2016 года на комиссии при Президенте РТ был согласован проект турецкой компании «Полистрой» с приспособлением под спа-отель повышенной комфортности.

Минувшей зимой по технологии мягкого бластинга компания завершила реставрацию кирпичной кладки и декоративных элементов на фасадах Шамовской больницы. По дополнительному согласованию на территории возведены новые корпуса. В настоящее время завершаются отделочные работы в интерьерах.

«Сейчас у Шамовской больницы появилось новое крылечко у центрального входа. Его никогда не было, но инвестор нашел такое решение более менее классического стиля для организации подъезда автомобилей. Возводится пристрой – это уже новое строительство. Здесь будет парковка, бассейн. Выглядит это как очень сильное вторжение в памятник. Но спустя годы мы научились философски смотреть на это: функция, не разрушающая памятник, спасает его. Ведь мы не знаем, что будет через 100 лет. Возможно, задача у этого здания тогда снова поменяется. А на нашем веку нам случилось видеть смену функции Шамовской больницы. Правда есть серьезный вопрос по историческому ландшафту. Холм, на котором стоит больница, значительно перестроен, изменен его рельеф», – прокомментировала в начале июля предварительные итоги работы инвестора с Шамовской больницей помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

