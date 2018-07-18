Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении НДС

Из документа следует, что сохранится на постоянной основе ставка взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22 процентов.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года повысится с 18 процентов до 20 процентов, сообщает РИА Новости.

Из документа следует, что сохранятся все действующие льготные ставки по НДС, а также сохранится на постоянной основе ставка взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22 процентов.

Законопроект о повышении ставки НДС депутаты приняли в первом чтении 3 июля.