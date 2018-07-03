Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДС на два процента

За счет увеличения ставки налога Правительство рассчитывает дополнительно собирать 620 миллиардов рублей в год.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 3 июля, Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении проект закона о повышении с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18 процентов до 20, передает «Интерфакс».

Из финансово-экономического обоснования к законопроекту следует, что Правительство России рассчитывает благодаря инициативе ежегодно привлекать в бюджет дополнительные 620 млрд рублей.

Анонсируя повышение НДС, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал, что все действующие сейчас льготные пониженные и нулевые ставки на различные категории товаров и услуг будут сохранены.

Также из проекта закона следует, что размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах предельной установленной базы по-прежнему составит 22 процента. Ранее планировалось, что с начала 2021 года он будет увеличен до 26 процентов.