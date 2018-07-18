За первое полугодие в Тетюшском районе снизилась рождаемость

По сравнению со статистикой прошлого года количество новорожденных мальчиков значительно уменьшилось – в прошлом году их было – 42, девочек – 34.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В первом полугодии в Тетюшском районе на свет появились 31 девочка и 29 мальчиков, пишет газета «Авангард».

По сравнению со статистикой прошлого года количество новорожденных мальчиков значительно уменьшилось – в прошлом году их было – 42, девочек – 34.

Начальник отдела ЗАГС исполкома района Лариса Дианова подчеркивает, что немаловажным показателем социальной жизни является рождение вторых и последующих детей в семье, что дает району, Татарстану, государству и обществу в целом стабилизацию численности населения и перспективы дальнейшего развития.

Родители назвали своих детей Айша, Тимофей, Мирон, Марьям, Тамара. Среди редких и необычных имен встречаются Ева и Адам, Леокадия, Лира, Раяз, Даяна, Иделия, Радэль.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бавлинском районе увеличилась рождаемость.