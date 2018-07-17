В Бавлинском районе РТ увеличилась рождаемость

В муниципалитете за первые полгода 2018-го родилось на 35 малышей больше, чем за аналогичный период 2017-го.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). За первое полугодие в Бавлинском отделе ЗАГС зарегистрировано 157 актов о рождении, что на 35 актов больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.

За июнь в Бавлинском районе родились 24 малыша – 13 мальчиков и 11 девочек. Среди них семь первенцев, десять вторых детей и семь третьих. Новорожденные получили в том числе такие имена, как Даниэль, Алим, Рахим, Мирослав, Святослав, Родислав, Ева, Жасмина, Евангелина.

Возраст самого молодого отца составил 23 года, самого взрослого – 55 лет. Самой молодой маме исполнилось 21 год, а самой взрослой – 42 года.

В другом районе Татарстана, Рыбно-Слободском, в июне родились 42 ребенка – 24 мальчика и 18 девочек. Родители назвали новорожденных детей Амином, Самирой, Лялей, Владиславом, Миланой, Аязом.