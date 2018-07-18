Стала известна дальность действия ракеты «Кинжал»

Ракеты «Кинжал» ставятся на истребители МиГ-31К.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Дальность поражения гиперзвуковой ракеты «Кинжал» превосходит характеристики ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» в три раза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, что «Кинжал» является адаптацией ракет «Искандер» под авиационные носители и может поражать цели на расстоянии почти 1,5 тыс. километров.

Также источник рассказал, что планируется установка гиперзвуковых ракет на бомбардировщик ТУ-22М3 (сейчас ракеты ставятся на истребители МиГ-31К). В данном случае дальность поражения «Кинжала» практически не изменится, отмечает он.

14 июля ИА «Татар-информ» сообщало, что американский телеканал сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал».