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Татар-информ

14 июля 2018, 09:06

Политика

Ракеты «Кинжал» прошли успешное испытание

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CNBC отметил, что ракеты поразили цель на расстоянии почти 800 км.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Российские гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» прошли очередное успешное испытание, сообщают «Известия» со ссылкой на американский телеканал CNBC. 

CNBC отметил, что ракеты поразили цель на расстоянии почти 800 км. Также было подчеркнуто, что «Кинжал» поступит на вооружение армии РФ уже через 2 года, а у Соединенных Штатов нет ничего в противовес. 

Гиперзвуковые ракеты уже были протестированы 12 раз на истребителе МиГ-31, в настоящее время идет работа по адаптации под бомбардировщики.

Ранее отмечалось, что ракеты «Кинжал» испытают на бомбардировщике Ту-22М3.

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