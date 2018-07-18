Вышел новый трейлер байопика «Богемская рапсодия»

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На канале YouTube опубликован новый трейлер байопика о группе Queen «Богемская рапсодия» от кинокомпании 20th Century Fox.
Первый официальный трейлер был опубликован в мае этого года.
Кинолента посвящена истории группы Queen. Фредди Меркьюри в ленте сыграл Рами Малек («Мистер Робот»), Джона Дикона – Джозеф Маццелло, Брайана Мэя — Гвилим Ли, Роджера Тейлора — Бен Харди. Актеры блестяще воплотили образы музыкантов на экране.
В России премьера «Богемской рапсодии» состоится 1 ноября.
Ранее создатели сериала «Очень странные дела» продемонстрировали видеофрагмент с дочерью Умы Турман.
Следующая новость
Маршрут будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана.
Ограничения будут действовать с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам горожан.
На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев.
Фотографии потопа разместили очевидцы на страницах в соцсетях.
Президент РТ отметил потенциал сотрудничества с Вьетнамом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, ИТ, медицина, АПК.
28-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее супруга и сына с различными травмами доставили в больницы Набережных Челнов.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин