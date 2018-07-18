Вышел новый трейлер байопика «Богемская рапсодия»

В России премьера «Богемской рапсодии» состоится 1 ноября.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На канале YouTube опубликован новый трейлер байопика о группе Queen «Богемская рапсодия» от кинокомпании 20th Century Fox.

Первый официальный трейлер был опубликован в мае этого года.



Кинолента посвящена истории группы Queen. Фредди Меркьюри в ленте сыграл Рами Малек («Мистер Робот»), Джона Дикона – Джозеф Маццелло, Брайана Мэя — Гвилим Ли, Роджера Тейлора — Бен Харди. Актеры блестяще воплотили образы музыкантов на экране.



В России премьера «Богемской рапсодии» состоится 1 ноября.



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