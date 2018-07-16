«Очень странные дела» продемонстрировали видеофрагмент с дочерью Умы Турман

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Фото: соц сети
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Создатели сериала «Очень странные дела» опубликовали в Twitter'e первые видеокадры третьего сезона с участием дочери Умы Турман и Итана Хоука Майи, пишет «Газета.Ru».
В ролике Майя Хоук запечатлена в роли кассирши кафе-мороженого. В заведении она работает вместе со Стивом (Джо Кири), уже знакомым поклонникам фантастического сериала по предыдущим сезонам.
Создатели сериала описывают героиню Хоук как дерзкую девушку, ищущую приключений. В итоге она находит их в страшных секретах маленького городка Хоукинс. Режиссеры сериала – братья Даффер.
Премьера третьего сезона сериала «Очень странные дела» намечена на октябрь текущего года на телеканале Netflix.
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Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB— Stranger Things (@Stranger_Things) 16 июля 2018 г.
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