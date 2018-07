«Очень странные дела» продемонстрировали видеофрагмент с дочерью Умы Турман

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Создатели сериала «Очень странные дела» опубликовали в Twitter'e первые видеокадры третьего сезона с участием дочери Умы Турман и Итана Хоука Майи, пишет «Газета.Ru».

В ролике Майя Хоук запечатлена в роли кассирши кафе-мороженого. В заведении она работает вместе со Стивом (Джо Кири), уже знакомым поклонникам фантастического сериала по предыдущим сезонам.

Создатели сериала описывают героиню Хоук как дерзкую девушку, ищущую приключений. В итоге она находит их в страшных секретах маленького городка Хоукинс. Режиссеры сериала – братья Даффер.



Премьера третьего сезона сериала «Очень странные дела» намечена на октябрь текущего года на телеканале Netflix.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российский фильм ужасов «Невеста» покажут в Латинской Америке.

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB