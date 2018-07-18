В Госдуме предложили обязать торговые точки продавать питьевую воду по фиксированной цене

В рамках законопроекта предлагается продавать полулитровую бутылку воды за 15 рублей.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы Василий Власов внес предложение о том, чтобы торговые точки продавали питьевую воду по зафиксированной цене 15 рублей за полулитровую бутылку, сообщает РИА Новости.

Данное предложение было внесено в рамках работы парламентария над законопроектом об обеспечении россиян доступной и качественной питьевой водой.

Власов также подверг критике методы очистки на водоочистных сооружениях. По его мнению, данные методы не позволяют утверждать о том, что воду можно употреблять без дополнительной очистки на бытовом уровне.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой