В Госдуме предложили обязать торговые точки продавать питьевую воду по фиксированной цене

Рекомендуем
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы Василий Власов внес предложение о том, чтобы торговые точки продавали питьевую воду по зафиксированной цене 15 рублей за полулитровую бутылку, сообщает РИА Новости.
Данное предложение было внесено в рамках работы парламентария над законопроектом об обеспечении россиян доступной и качественной питьевой водой.
Власов также подверг критике методы очистки на водоочистных сооружениях. По его мнению, данные методы не позволяют утверждать о том, что воду можно употреблять без дополнительной очистки на бытовом уровне.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой
Следующая новость
В РТ «Сименс» участвует в проектах в области нефтехимии и энергетики, а также ведет работу с высшими образовательными учреждениями.
На улице Журналистов 38-летний казанец ранил из ТТ двоих мужчин.
Новая дата проведения концерта в рамках фестиваля Kremlin Open Fest пока неизвестна.
Интенсивная работа с депутатами при разработке бюджета сделает его сбалансированным, считает Президент РТ.
31-летний мужчина затащил школьницу в квартиру, избил, ограбил и изнасиловал.
Инцидент произошел в медучреждении по улице Октябрьской.
Драка произошла возле дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту.
Большую часть республиканских налоговых доходов направили в федеральный бюджет.
Стоимость строительства оценивается в 470 млн рублей, работы займут около двух лет.
На интернет-ресурсах размещена информация о способах употребления запрещенных препаратов, а также о том, как их приобрести.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье неподалеку от села Уртамак.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин