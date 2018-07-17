Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой

Вологодская, Костромская и Курганская область стали лидерами российского антирейтинга.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Вологодская область возглавила антирейтинг регионов с самой грязной питьевой водой, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в данном регионе только 45 процентов населения обеспечены водой, отвечающей требованиям безопасности. На втором месте в антирейтинге расположилась Костромская область (66,7 процента). Замыкает тройку Курганская область (69,3 процента).

В остальных регионах Российской Федерации качественная питьевая вода доступна более 70 процентам жителей.

Максимальный показатель обеспеченности чистой водой — 100 процентов — зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии.

В прошлом году чистой питьевой водой были обеспечены 91,5 процента россяин — 134 млн человек, что на 1,3 млн больше аналогичного показателя 2016 года.