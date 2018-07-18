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Татар-информ

18 июля 2018, 06:58

Политика

Трамп согласился с «вмешательством России» в президентские выборы в США

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Трамп заявил, что вмешаться в выборы могли «другие люди».

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп согласился с заключением разведки о «вмешательстве России» в американские президентские выборы в 2016 году, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

«Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место „вмешательство“ России. Могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией — прим. Т-и)», — сказал Трамп.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин назвал бредом обвинения в сговоре Москвы с Трампом.

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