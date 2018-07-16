Путин о сговоре с Дональдом Трампом во время выборов в США: Это полный бред

Во время саммита в Хельсинки Трамп рассказал, что 12 россиян, обвиненных во «вмешательство» в выборы в США, не имеют к этому отношения.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). На саммите США и России, который прошёл сегодня в Хельсинки, президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает бредом обвинения о сговоре российской стороны с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает RT.

Путин отметил, что он и его американский коллега защищают интересы своих стран. Также он подчеркнул, что страны имеют точки совпадения интересов и стараются найти области положительного взаимодействия.

В ходе встречи Трамп рассказал, что 12 россиян, которых заместитель генпрокурора США обвинил во «вмешательстве» в выборы Президента в стране, не имеют к этому отношения. Он заявил, что у него была чистая компания.

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал позицию американской стороны по поводу крымского вопроса.