Двести мусульман Автограда отправятся в Болгар на съезд «Изге Болгар жыены»

Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). На торжественный съезд мусульман «Изге Болгар жыены» из Набережных Челнов отправятся 200 мусульман, пишут «Челнинские известия».

Традиционный съезд мусульман, посвященный дню принятия Ислама Волжской Булгарией, пройдет в Спасском районе РТ 21 июля, в субботу.



Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах. Организаторы съезда подготовили обширную программу для посетителей, включая выставки ремесленных изделий, мусульманских товаров и исламской литературы.



В традиционном празднике «Изге Болгар жыены» ежегодно принимают участие несколько десятков тысяч мусульман со всей России и зарубежья.



В этом году мероприятие посетят участники IX Форума татарских мусульманских деятелей; муфтии из всех регионов страны, среднеазиатских республик, стран дальнего зарубежья; представители иностранных исламских вузов, зарубежные ученые – специалисты ханафитского мазхаба.



Планируется, что съезд также посетит Президент РТ Рустам Минниханов, который в здании Болгарской исламской академии встретится с религиозными деятелями.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из Казани в Болгар и обратно будут организованы дополнительные рейсы.