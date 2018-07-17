Двести мусульман Автограда отправятся в Болгар на съезд «Изге Болгар жыены»

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). На торжественный съезд мусульман «Изге Болгар жыены» из Набережных Челнов отправятся 200 мусульман, пишут «Челнинские известия».
Традиционный съезд мусульман, посвященный дню принятия Ислама Волжской Булгарией, пройдет в Спасском районе РТ 21 июля, в субботу.
Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах. Организаторы съезда подготовили обширную программу для посетителей, включая выставки ремесленных изделий, мусульманских товаров и исламской литературы.
В традиционном празднике «Изге Болгар жыены» ежегодно принимают участие несколько десятков тысяч мусульман со всей России и зарубежья.
В этом году мероприятие посетят участники IX Форума татарских мусульманских деятелей; муфтии из всех регионов страны, среднеазиатских республик, стран дальнего зарубежья; представители иностранных исламских вузов, зарубежные ученые – специалисты ханафитского мазхаба.
Планируется, что съезд также посетит Президент РТ Рустам Минниханов, который в здании Болгарской исламской академии встретится с религиозными деятелями.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из Казани в Болгар и обратно будут организованы дополнительные рейсы.
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