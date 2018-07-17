В выходные из Казани в Болгар запустят дополнительные рейсы

В Болгарском музее-заповеднике отметят День принятия ислама Волжской Булгарией.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Дополнительные рейсы из Казани в Болгар и обратно организуют в субботу, 21 июля. В этот день на территории Болгарского музея-заповедника пройдет традиционное мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба мэрии.

Из Казани будут организованы дополнительные автобусные рейсы: с автовокзала «Столичный» — в 6.00, с автовокзала «Южный» — в 6.20. Обратно из Болгара автобус отправится в 16.00. Стоимость билета в одном направлении — 310 рублей.

Все желающие могут также воспользоваться регулярными рейсами, которые отправляются с автовокзала «Южный» ежедневно в 10.00 и 17.45, обратно из Болгара в 6.00 и 14.00.

Кроме того, Казанский пассажирский порт организует специальный рейс теплохода «Метеор» вместимостью 124 человека по маршруту Казань-Болгар-Тетюши. Отправление теплохода из Казани в 6.00, обратно из Болгара — в 16.30.

Регулярные рейсы в Болгар из речпорта отправляются в 8.00 и 9.00, обратно из Болгара — в 15.40 и 15.30.