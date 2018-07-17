Суд не допустил повышения тарифов на электроэнергию для татарстанцев

Башкирская сетевая компания хотела распределить расходы на содержание сетей, расположенных в Башкирии, на потребителей из Татарстана.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал Госкомитет Татарстана по тарифам, который ранее отказал Башкирской сетевой компании (БСК) в удовлетворении их требований. Сообщение об этом опубликовано на сайте госкомитета.

«БСК» хотела переложить расходы на содержание сетей, расположенных в Республике Башкортостан, и оплату технологических потерь на потребителей Татарстана.

Башкирская компания осталась недовольна решением Госкомитета РТ по тарифам, который отказал в удовлетворении их требований. Заявитель обжаловал это решение в Арбитражном суде РТ, который поддержал позицию заявителя. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд одобрил решение Госкомитета РТ по тарифам и отменил решение суда первой инстанции.

«Данное решение имеет большое значение для населения и других потребителей нашей республики. Требование заявителя влекло существенное увеличение действующих тарифов. По ориентировочным подсчетам, тариф на передачу электрической энергии вырос бы до 10 процентов», — сообщили в Госкомитете РТ по тарифам.

Ранее Госкомитет РТ по тарифам назвал расценки на услуги ЖКХ, которые вырастут с 1 июля 2018 года.