Госкомитет по тарифам РТ огласил увеличиваемые с 1 июля расценки на услуги ЖКХ

Госкомитет РТ по тарифам напомнил жителям республики об увеличении стоимости коммунальных услуг.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). С 1 июля в соответствии с распоряжением Правительства РФ индекс изменения стоимости коммунальных услуг в Татарстане увеличится на 4,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по тарифам.

При этом стоимость электроэнергии возрастет на 3,7 процента – до 3,69 рубля за 1 кВт⋅ч (с НДС). Для жителей села и горожан, пользующихся стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, будет действовать максимальный понижающий коэффициент 0,7.

Стоимость тепловой энергии увеличится на 3 процента, до 1862,01 рубля за 1 Гкал (с НДС), в режиме некомбинированной выработки и на 4,2 процента, до 1628,87 рубля за 1 Гкал (с НДС), в режиме комбинированной выработки.

Тарифы на водоснабжение поднимутся на 3,5 процента. Таким образом, питьевая (холодная) вода подорожает до 24,45 рубля за 1 куб. м (с НДС). Горячая же вода и водоотведение станут дороже на 3,7 процента. Расценки на них составят 139,73 рубля за 1 куб. м (с НДС) и 17,93 рубля за 1 куб. м (с НДС) соответственно.

Кроме того, увеличатся и тарифы на природный газ.

Детальнее о тарифах по всем видам ресурсов и всем регулируемым организациям по муниципальным образованиям с календарной разбивкой по годам можно узнать на официальном сайте госкомитета в разделе «Тарифы» (http://kt.tatarstan.ru/rus/ntarif.htm) и в единой государственной системе отчетности «Отчеты ведомств» в разделе «Тарифы» на информационном портале «Открытый Татарстан».