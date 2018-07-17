Минспорта РТ готовит предложения по усилению первичного тренерского звена

Федерация футбола РТ и Министерство спорта республики обсуждают возможность омоложения тренерского состава и увеличения заработных плат.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Пакет предложений по усилению тренерского состава татарстанских ДЮСШ и детских футбольных кубов, а также по повышению уровня оплаты труда готовят Министерство спорта Татарстана и Федерация футбола РТ. Об этом сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ министр спорта республики Владимир Леонов.

По словам спикера, вопрос нехватки детских тренеров стоит остро не только в футболе. Но этой проблемой в регионе занимаются, подчеркнул он.

«Мы многое делаем по поводу тренерских кадров, постоянно проводим курсы обучения, переподготовки кадров, постоянно работаем с нашей Академией по спорту (Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма – прим. Т-и). Насколько было возможно, подняли зарплаты. Буквально вчера мы с Александром Гусевым (председатель Федерации футбола РТ – прим. Т-и) эту тему обсуждали. Совместно с Федерацией футбола Татарстана мы формируем предложения по усилению тренерских кадров, по их омоложению и, конечно, по повышению уровня зарплат. Думаю, что в ближайшее время их обговорим и вынесем на обсуждение», – отметил Леонов.