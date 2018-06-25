Госкомитет РТ по туризму приглашает татарстанцев стать соавторами новых маршрутов

Авторов предложений о том, как превратить наследие мундиаля в идеи, способные привлечь туристов, ждут в ближайший четверг в госкомитете.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В ближайший четверг, к 18.00, в Госкомитете РТ по туризму ждут креативных жителей Казани и республики в целом. Ждут с идеями и предложениями о том, как привлечь в Татарстан еще больше туристов, используя наследие прошедшего чемпионата мира по футболу.

Идея у руководителя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова родилась спонтанно – сегодня, во время посвященной итогам футбольного мундиаля пресс-конференции в Доме Правительства.

«Хотелось бы привлечь наших горожан и жителей республики, чтобы подумать и найти уникальные идеи, способные объединить события, проходившие у нас во время чемпионата, в турпродукт, интересный и гостям, и жителям России и Татарстана. Приглашаю всех в ближайший четверг в 18.00, чтобы сделать что-то типа круглого стола и обсудить – как мы можем сделать этот турпродукт», – сообщил Иванов.

Глава госкомитета уверен, что креативности и ярких идей у татарстанцев хватает. Тем временем уже сейчас на стадии финальной доработки еще один турпродукт, связанный с наследием мундиаля: «Центральным объектом станет, безусловно, наш стадион "Казань Арена", на нем побывали топовые игроки ведущих команд мира. На этом стадионе творилась история. Продукт будет связан и с посещением стадиона, и с посещением знаковых мест нашего города, связанных с футболом. Все тайны пока не открою, но у нас задача, чтобы это стало хитом продаж на ближайшие несколько лет», – сообщил Иванов.

В первую очередь этот продукт будет ориентирован на россиян – тех, кто не успел или не сумел посетить игры мундиаля, но хотел бы окунуться в атмосферу мест, где кипели футбольные баталии.