Сергей Иванов: Гости чемпионата мира по футболу снова вернутся в Казань

Обладатели паспорта болельщика футбольного мундиаля получили возможность неоднократного безвизового посещения России до конца года.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). У гостей чемпионата мира по футболу есть возможность до конца года еще неоднократно вернуться в Россию по FAN-ID. Сегодня на пресс-конференции в Доме Правительства РТ министр спорта Татарстана Владимир Леонов и руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщили, что желающие уже есть.

«Принято решение, что при наличии FAN-ID граждане могут до конца года неоднократно посетить Россию без визы. Уже после этого заявления появился обратный отклик. Люди, с которыми мы познакомились во время чемпионата, пишут, что готовы снова приехать в Казань, и спрашивают, а что интересного в Татарстане в ближайшее время планируется», – поделился Владимир Леонов.

В частности, иностранных граждан интересует мировая серия Кубка мира по плаванию, а также предстоящий Red Bull Air Race 2018. «Это тоже наследие чемпионата и значительное упрощение для иностранных граждан въезда на территорию РФ», – подчеркнул министр.

«Конечно, хотелось бы снова увидеть все 195 тыс. иностранных гостей, которые побывали у нас во время чемпионата, и не по одному разу. Но понятно, что для многих это была довольно далекая и дорогая поездка – для тех же жителей Латинской Америки, Австралии. Для них будет немного сложно снова проехать семь – десять тыс. км. Предполагаю, что это будет ближний радиус стран: страны Ближнего Востока, Европы. Цифры прогнозировать тяжело, но хотелось бы, чтобы вернулись все», – дополнил Сергей Иванов.

Впрочем, возможно, что гостей будет и больше. Во время футбольного мундиаля некоторые болельщики приезжали только на конкретные игры и не успели побывать во всех 11 городах, принимающих чемпионат. Сейчас у них есть и время, и возможность для того, чтобы исправить ситуацию.

