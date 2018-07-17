Минниханов провел в Москве совещание по проекту «Городская среда»

На заседании общественного совета представили план работы федерального проекта на вторую половину 2018 года.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Участники общественного совета встретились в Москве, в Госдуме РФ. Они обсудили текущие задачи и ознакомились с планом работы на второе полугодие 2018 года.

Рустам Минниханов возглавляет общественный совет проекта «Городская среда» второй год подряд. Президент республики отметил, что этот проект стал новой успешной формой взаимодействия граждан и власти по повышению общей безопасности и комфорта.

Он рассказал что в марте этого года в 83 регионах страны прошло голосование за проекты общественных пространств для благоустройства в первоочередном порядке.

«В нем [голосовании] приняло участие 18,5 млн наших граждан. Такие результаты еще раз подчеркивают, как важно спрашивать мнение людей при принятии решений по данному вопросу», — подчеркнул Минниханов.

В этом году закончились обсуждения с жителями, зафиксированы их пожелания, населению представили дизайн-проекты. Теперь необходимо постоянно проводить мониторинг, участвовать в общественном контроле за ходом реализации проекта, считает татарстанский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана находится с рабочей поездкой в Москве. В российской столице он хочет посетить VII Московский урбанистический форум, который пройдет в парке Зарядье.