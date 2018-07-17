Президент Татарстана с рабочей поездкой находится в Москве

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президента Татарстана сегодня в Москве ожидает насыщенная программа. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.
В первой половине дня в здании Госдумы РФ под председательством Рустама Минниханова состоится заседание общественного совета партии «Единая Россия» «Городская среда».
Затем в Доме Правительства РФ лидер Татарстана примет участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в стране. Его проведет заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
Ожидается, что в числе тем для обсуждения будет затронут вопрос подхода к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на срок до 2021 года. Кроме того, планируется обсудить методики оценки эффективности налоговых льгот субъектов и муниципальных образований и ряд других актуальных моментов.
Во второй половине дня Рустам Минниханов намерен посетить VII Московский урбанистический форум, который пройдет в парке Зарядье.
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Работа затронет территории в 34 населенных пунктах республики.
Инцидент произошел накануне вечером в Новом городе возле дома 22/15.
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В первой половине дня Рустам Минниханов проведет заседание Общественного совета проекта партии «Единая Россия» — «Городская среда».
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