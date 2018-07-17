Съемки фильма «Зулейха открывает глаза» начнутся в Казани осенью

Казанский университет станет одной из самых крупных локаций для съемок фильма в столице Татарстана.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Съемки фильма по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» начнутся в Казани в октябре этого года, сообщает пресс-служба КФУ.



Об этом заявила руководитель дирекции казанского форума «Время кино» Альбина Нафигова, уточнив, что Казанский университет станет одной из самых крупных локаций для съемок фильма в столице Татарстана. Съемки также состоятся в Казанском Кремле.



По словам Нафиговой, съемки пройдут в интерьере главного здания университета и на территории вокруг, а в массовках сыграют студенты и волонтеры. Также в КФУ планируют снять сцены с участием героя будущего фильма — профессора Лейбе.



По словам автора романа Гузель Яхиной, съемки пройдут и в Лаишевском районе РТ. Сейчас в местечке Старая Пристань строится гигантская декорация — сибирское спецпоселение Семрук, куда попадает главная героиня книги Яхиной. По словам писательницы, мини-сериал выйдет в середине 2019 года.



В фильме главную роль будет играть Чулпан Хаматова – так пожелала сама Гузель Яхина. Режиссером выступил Егор Анашкин, известный по работам «Кровавая барыня», «Деньги», «Нелюбимый».