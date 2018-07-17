Съемки фильма «Зулейха открывает глаза» начнутся в Казани осенью

Рекомендуем
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Съемки фильма по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» начнутся в Казани в октябре этого года, сообщает пресс-служба КФУ.
Об этом заявила руководитель дирекции казанского форума «Время кино» Альбина Нафигова, уточнив, что Казанский университет станет одной из самых крупных локаций для съемок фильма в столице Татарстана. Съемки также состоятся в Казанском Кремле.
По словам Нафиговой, съемки пройдут в интерьере главного здания университета и на территории вокруг, а в массовках сыграют студенты и волонтеры. Также в КФУ планируют снять сцены с участием героя будущего фильма — профессора Лейбе.
По словам автора романа Гузель Яхиной, съемки пройдут и в Лаишевском районе РТ. Сейчас в местечке Старая Пристань строится гигантская декорация — сибирское спецпоселение Семрук, куда попадает главная героиня книги Яхиной. По словам писательницы, мини-сериал выйдет в середине 2019 года.
В фильме главную роль будет играть Чулпан Хаматова – так пожелала сама Гузель Яхина. Режиссером выступил Егор Анашкин, известный по работам «Кровавая барыня», «Деньги», «Нелюбимый».
Следующая новость
Республику ожидает гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 м/с.
Инцидент произошел на местном водоеме в деревне Степные Енали.
Без электричества останутся жители нескольких домов в Вахитовском, Приволжском и Советском районе.
Зарубежные гости активно пользовались мобильным-интернетом.
ДТП произошло сегодня рано утром на 43-м км дороги Актаныш – Чуракаево.
На заседании общественного совета представили план работы федерального проекта на вторую половину 2018 года.
Казанский университет станет одной из самых крупных локаций для съемок фильма в столице Татарстана.
Валка аварийных деревьев на 34 кладбищах потребует от городского бюджета 3,1 млн рублей.
Огонь полностью уничтожил три деревянных дома.
Новые пляжи появятся в Заинске и Камском Устье.
На пляже «Кама» установлены деревянные тропинки, шезлонги, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, лавочки, детские игровые зоны.
За первые полгода 2018 года в республике зарегистрировано свыше 64 тысяч ипотечных сделок.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
На обновленной территории будет развиваться зона активного отдыха и поддержки здоровья.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В 2000 году власти Швейцарии запретили свалки и полигоны и начали строить инсинераторы по новым технологиям.
Работа затронет территории в 34 населенных пунктах республики.
Инцидент произошел накануне вечером в Новом городе возле дома 22/15.
В Швейцарии 30 мусоросжигательных заводов выбрасывают в атмосферу около 2–3 граммов диоксинов.
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»
17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ