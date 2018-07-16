В библиотеки Нижнекамска завезли книги Гузель Яхиной

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Фонд библиотек Нижнекамска пополнился книгами Гузель Яхиной: «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Нижнекамские библиотекари отмечают, что первый роман завораживает необыкновенными характерами героев, а «Дети мои» наполнен одухотворенными описаниями живой природы. Всего Фонд библиотек Нижнекамска закупил 32 экземпляра.
Уроженка Казани Гузель Яхина является лауреатом престижных премий. Ее дебютный роман «Зулейха открывает глаза» стал открытием в литературе. Ранее никому не известная писательница получила главную национальную литературную премию «Большая книга» и первый приз в три млн рублей.
«Дети мои» – второй роман Гузель Яхиной, который повествует об уникальном укладе жизни колонии поволжских немцев в довоенное время.
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