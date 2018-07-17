Путин рассказал, как Россия отнесется к вступлению Украины в НАТО

По словам Президента России, альянс может работать с Украиной и Грузией и без принятия их в свои ряды.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Если Украина и Грузия войдут в состав НАТО, Россия отнесется к этому крайне негативно, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Путина, альянс может работать с этими государствами и без принятия их в свои ряды.

«Когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, нам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток», — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин поделился впечатлениями от встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки, назвав ее «содержательной».