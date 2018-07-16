Путин поделился впечатлениями от встречи с Трампом

По мнению российского лидера, разговор получился «действительно очень содержательным».

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назвал «действительно очень содержательным» разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки. Он сказал об этом в интервью «Первому каналу».

При этом российский лидер подчеркнул, что у него не было особых ожиданий перед саммитом, так как он изначально должен был носить «разминочный характер» в преддверии иных, более предметных встреч. Однако, признал Путин, эти его ожидания не оправдались.

По словам Президента РФ, беседа проходила в «достаточно партнерской атмосфере» и была очень доброжелательной.

Переговоры Путина и Трампа с глазу на глаз, в присутствии одних лишь переводчиков, длились два часа десять минут. В целом саммит в Хельсинки продлился более четырех часов.