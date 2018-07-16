Российский фильм ужасов «Невеста» покажут в Латинской Америке

Выход в отечественном прокате сиквела российского фильма ужасов ожидается в 2020 году.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Российский хоррор «Невеста» режиссера Святослава Подгаевского попал на стриминговый сервис Netflix, пишет «Газета.Ру».

Сервис покажет отечественный «ужастик» на всех территориях Латинской Америки.



В прошлом году «Невеста» стала хитом проката в Латинской Америке. Фильм собрал в прокате более 2 млн долларов в Мексике, более 1,3 млн долларов в Бразилии, почти 600 тыс. долларов в Перу, по 220 тыс. долларов в Аргентине, Колумбии и Чили. Всего в зарубежном прокате «Невеста» заработала 5,7 млн долларов. В кинотеатрах киноленту посмотрело более 1,8 млн иностранных зрителей.



На российские экраны лента вышла в январе прошлого года. Бюджет фильма составил 70 млн рублей.



Планируется, что через два года в отечественный прокат выйдет сиквел фильма ужасов — «Невеста 2».



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