Лавров назвал «шикарными» переговоры Путина и Трампа

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал прошедшие в Хельсинки переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа как «шикарные», передает РИА Новости.
При этом глава российского МИДа добавил, что встреча лидеров двух стран прошла «лучше, чем супер».
Переговоры Путина и Трампа с глазу на глаз, в присутствии одних лишь переводчиков, длились два часа десять минут. Саммит в целом продлился более четырех часов.
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