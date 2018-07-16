Переговоры Трампа и Путина с глазу на глаз продлились более 2 часов

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Переговоры в формате тет-а-тет между лидером России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом длились 2 часа 10 минут, сообщает РБК.
После беседы президентов двух стран переговоры продолжатся в расширенном составе.
До начала встречи в Хельсинки Путин рассказал, что в ходе саммита темой обсуждения станут «болевые точки» в мире, а Трамп отметил, что на повестке дня будут вопросы ядерного оружия, торговли, отношения с Китаем.
Сегодняшняя встреча в столице Финляндии стала первым полноформатным российско-американским саммитом с того времени, когда Трамп стал Президентом США.
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