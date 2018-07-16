Путин прокомментировал позицию Трампа по крымскому вопросу

Рекомендуем
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Российский Президент Владимир Путин во время пресс-конференции с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявил, что позиция американской стороны совершенно отлична от российской, но для России этот вопрос закрыт, сообщает RT.
Путин отметил, что Россия провела референдум в соответствии с международным правом и уставом ООН.
Ранее сообщалось, что американский Президент высказывался о возможности признания полуострова частью России. Однако позднее в Белом доме уточнили позицию США по данному вопросу, отметив, что США не признает Крым частью РФ.
Сегодня в столице Финляндии прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая стала первым полноформатным российско-американской саммитом с начала президентсва Трампа.
Следующая новость
Субботний вечер прошел под лозунгом «Площадки. Летние. Жаркие. Твои».
Мужчина задолжал своему сыну около 38 тысяч рублей.
Пожилую женщину дважды штрафовали за продажу «огненной воды», но женщина не стала закрывать свой доходный бизнес.
Ярмарки будут проходить в агропромышленном парке «Южный», перед стадионом «Строитель» и на территории ипподрома.
Инцидент произошел в конце апреля в одном из домов Чистополя.
Восстанавливать проезжую часть будут несколько дней.
Выступление юных талантов Татарстана в Севастополе было приурочено к 235-годовщине со дня образования Черноморского флота России.
Долг перед рабочими превысил один миллион рублей.
Все паблик-арты, приуроченные к Кубку конфедераций – 2017 и ЧМ-2018 в Казани, выполнило творческое объединение «Супернова».
Организаторы мастер-класса предлагают вместе поразмышлять на тему «Казань – культурный перекресток!» и создать свою иллюстрацию.
Организация внедряет программу по выездным туристическим экомаршрутам Татарстана.
Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.
16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?