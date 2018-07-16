Путин прокомментировал позицию Трампа по крымскому вопросу

16 июля в Хельсинки прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Российский Президент Владимир Путин во время пресс-конференции с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявил, что позиция американской стороны совершенно отлична от российской, но для России этот вопрос закрыт, сообщает RT.

Путин отметил, что Россия провела референдум в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Ранее сообщалось, что американский Президент высказывался о возможности признания полуострова частью России. Однако позднее в Белом доме уточнили позицию США по данному вопросу, отметив, что США не признает Крым частью РФ.

Сегодня в столице Финляндии прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая стала первым полноформатным российско-американской саммитом с начала президентсва Трампа.